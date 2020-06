Klaterend applaus bij uitvaart ‘mister Ledeltheater’ John Bolsius

COLUMN MAIKEL HARTE De Belgen mogen wel naar ons, maar wij niet naar België. Is dat geen discrimina­tie?

7:30 Je kan je toch geen leukere buren voorstellen dan de Belgen: saai wordt het nooit. Mochten de Belgen afgelopen weekend ineens komen winkelen: niemand die er vooraf in Nederland vanaf wist. De horeca en winkels in de grensgemeenten waren er blij mee, maar een gedegen beleid en communicatie kan je het niet noemen. Het meest bizarre is natuurlijk dat de Belgen wel weer naar ons mogen komen, maar wij niet naar België. Het is nog niet eens toegestaan om ‘over Antwerpen’ naar de rest van Nederland te reizen. Een gezin uit Hulst werd door een zogenoemde vliegende grenspatrouille gewoon teruggestuurd.