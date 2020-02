Klas hangt aan de lippen van juf Maartje: ‘Moest je opa weleens huilen?’

Vrijwil­li­gers Vesting­cross doen alles voor ‘een sandwies en nen cola’

15:56 HULST - Het parkoers is uitgezet, dranghekken staan klaar, het wemelt van de omleidingsborden en de spanning is haast voelbaar in de lucht. Hulst is klaar voor de Vestingcross, die zondag wordt verreden.