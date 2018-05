Klachtenregen door afsluiting Guido Gezellestraat Terneuzen

Tot en met woensdag 6 juni is het met name in de spits nog chaos in en rond Terneuzen nu een van de belangrijkste routes naar het centrum dicht is wegens asfalteringswerken. Alternatieve routes staan op borden aangegeven, maar die, en sluiproutes, lopen in de spits muurvast. Het is treintje rijden.



Op basisschool De Meerpaal aan de Sloelaan, een van de omleidingsroutes, kunnen ze erover meepraten. ,,Er komen nu elke dag kinderen te laat omdat hun ouders in de file staan", zegt directeur Huub Mangnus. ,,Het is overmacht, we zitten er niet mee. Nog een paar dagen, donderdag is alles hopelijk weer bij het oude."



Volgens woordvoerster Saskia de Vries van de gemeente Terneuzen zijn er bij de aannemer geen klachten binnengekomen. ,,Maar wij houden ook social media in de gaten en zien ook wel dat mensen zorgen hebben. Desondanks gaan we geen extra maatregelen nemen. Het is even niet anders. We roepen de mensen op wat eerder te vertrekken."