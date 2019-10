Kiwanis Quiz alweer toe aan dertiende editie

Vorig jaar moest een aantal teams op een wachtlijst worden geplaatst. Ook dit jaar loopt het aantal aanmeldingen goed, máár er is nog plek. Vijfenzestig teams die elk uit vier leden bestaan, hebben zich ingeschreven. In totaal 83 kunnen er deelnemen. Inschrijven kan via de website van Kiwanis Zeeuws-Vlaanderen, kiwaniszvl.nl. Vrienden- en vooral ook zakenteams doen mee. Deelname kost 350 euro per team.

Twee jaar geleden is de quiz vernieuwd. Het accent ligt nog altijd op vragen over Zeeuws-Vlaanderen, maar er is meer verstrooiing ingebracht met ‘echte breinbrekers en grappige filmpjes’, aldus één van de organisatoren Paul de Schrijver. Een team van Omroep Zeeland won in 2018, met als beloning een reischeque van duizend euro. Meer prijzen zijn te winnen. Goed doel is dit jaar Stichting Mascura die langdurig zieken verrast met speciale beterschapswensen.