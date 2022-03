Kinderopvang begint boodschappenkast: ‘Durf te geven, durf te nemen’

Woensdagochtend is de kast op parking Havenfort aan de zijkant van de kinderopvang in gebruik genomen door Marieke Buijsse (een van de initiatiefnemers) en enkele kinderen. ‘Iets over? Durf te geven. Iets nodig? Durf te nemen.’ Deze tekst moet mensen over de drempel helpen om van de kast gebruik te maken.