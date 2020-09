Kinderfeestje opent volledig uitverkochte woonwijk Sint Jansteen

Zeeuwse ziekenhui­zen vangen weer coronapa­tiën­ten op uit andere provincies

22 september VLISSINGEN - De Zeeuwse ziekenhuizen ADRZ in Goes en ZorgSaam in Terneuzen vangen weer coronapatiënten op van buiten de provincie. Dit omdat met name in de Randstad de druk op de ziekenhuizen door het grote aantal nieuwe besmettingen weer oploopt.