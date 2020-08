Kinderen leren op ronkende trekker het boerenleven kennen op Dag van de Boerderij in Schoondijke

,,Wow, daar wil ik ook op!", roept een jongetje als hij een grote landbouwmachine op het erf van de Groene Polderwinkel ziet staan. Op de stoel van het gevaarte zit een leeftijdsgenootje. Hij trekt aan een hendel. ,,Pas op, die moet vanmiddag nog werken!", waarschuwt Natascha Dekker lachend. De winkel-eigenaresse is blij dat de Dag van de Boerderij dit jaar toch doorgang kon vinden. ,,Het is de derde keer dat we dit doen, maar we hebben de activiteiten deze keer over drie woensdagen verspreid, zodat er niet te veel kinderen tegelijkertijd zijn.”