Kinderen in Sluis wonen het verst van school

Landelijk lopen die uiteen van 400 meter (in de gemeenten Urk, Schiedam, Amsterdam, Den Haag en Haarlem) tot 1,5 kilometer in de gemeente Baarle-Nassau. Binnen Zeeland zijn de kinderen in Sluis (1,2 kilometer), Noord-Beveland (1,1 kilometer) en Schouwen-Duiveland (1,0 kilometer) het langst onderweg.

Auto of fiets maakt weinig verschil

In het onderzoek is ook gekeken of de afstand met de fiets korter is dan met de auto. Dat blijkt in veel gevallen weinig uit te maken. Ook in Zeeland is het verschil klein. Alleen in de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Reimerswaal en Vlissingen levert de fiets een bescheiden voordeel op.