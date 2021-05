Kind gewond door botsing met auto in Kloosterzande

Auto in brand op Rijksweg bij Schoondij­ke, bestuurder lichtge­wond

16 mei SCHOONDIJKE - Een automobilist is zondagmiddag bij een eenzijdig ongeval gewond geraakt toen de auto tegen een boom belandde en in brand vloog op de Rijksweg (N676). Toen de brandweer arriveerde, was het slachtoffer al uit de auto geklommen.