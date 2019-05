Kind en volwassene gewond bij eenzijdig ongeval in Axel

De melding ‘ongeval met beknelling’ kwam kort na half elf in de ochtend binnen, waarna de hulpdiensten uitrukten. Een auto was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en op zijn kop tot stilstand gekomen. Beide gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er een hond op de plaats van het ongeval werd aangetroffen, werd ook de dierenambulance opgeroepen.