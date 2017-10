Kilometers aan vuilnis in de Westerscheldetunnel, 'het vliegt zelfs in het rond'

Voor de tunnelingang stond een file tot zelfs voorbij de Sluiskiltunnel. De (noord)buis van die tunnel is vervolgens ook afgesloten om te voorkomen dat er verkeer in de buis stilstaat. De buis bleef tot 19.00 uur dicht tot de file slinkte. Ook op het sluizencomplex in Terneuzen stond het verkeer vast, tot aan de Scheldekade.



De oostbuis van de Westerscheldetunnel (richting Borsele) was sinds 16.40 uur een uur lang volledig afgesloten vanwege de rommel. Een uur later werd één rijstrook opengesteld. Op videobeelden is te zien dat rond 19.00 uur nog steeds flink wat troep op de rechterrijstrook van de buis ligt. Volgens getuigen gaat het om zo'n 2 kilometer wegdek dat vol ligt met vuilnis. "Het vliegt zelfs in het rond", meldt een automobilist.



"De buschauffeur van Goes naar Terneuzen heeft ons meegenomen, ook al was hij klaar vandaag", meldt Jos van Ginneken, gemeenteraadslid in Terneuzen. De busreizigers stonden, net als het overige verkeer, al ruim een uur te wachten en trakteerden de chauffeur op een applaus.



Sommige gedupeerden maakten in de file van de gelegenheid gebruik om even de ogen te sluiten. Zo ook Emily uit Middelburg, die het daglicht heel toepasselijk buitensloot door een muts over haar gezicht te trekken met de tekst 'Hosternokke'.