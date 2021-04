Kikkerstad Aardenburg heeft Klein Kikkermuseum: ‘We struikelden thuis over de kikkers’

Hier moeten extra standplaat­sen voor woonwagen­be­wo­ners in gemeente Hulst komen

29 april HULST - Op drie manieren wil Hulst standplaatsen voor woonwagens in de gemeente creëren. Het woonwagencentrum in Clinge wordt mogelijk groter, er wordt bekeken of er een tweede woonwagencentrum in de Grote Kreek kan komen en De Rape in Hulst blijft bestaan.