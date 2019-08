Kikkererwt gedijt in Zeeuws-Vlaamse klei

HAK experimenteert al langer met ‘buitenlandse’ bonensoorten in Zeeuws-Vlaanderen, zoals teelt van rode kidneyboon. Na een succesvolle, eerste proef die vorig jaar is gehouden, laat HAK dit jaar opnieuw kikkererwten telen in het zuidelijkste deel van Zeeland. Doel van de vervolgproef is om nog meer aan de weet te komen over de omstandigheden waaronder grootschalige teelt van kikkererwten in Nederland mogelijk zou kunnen zijn.

Vocht

Teler Pieter Risseeuw in Schoondijke plantte dit jaar twee hectare van de peulvruchtensoort, die vooral in subtropische gebieden wordt geteeld. Volgens hem ziet het er positief uit, maar is het nog iets te vroeg om te kunnen zeggen of teelt op grotere schaal mogelijk is: ,,We zijn nog volop aan het leren en weten nog niet goed hoe de plant zal reageren op meer vocht of lagere temperaturen, iets waar de kikkererwt erg gevoelig voor is. We zaaien nu een ras wat Canadese telers gebruiken, maar het kan best zijn dat kikkererwtenrassen uit andere landen betere resultaten opleveren, bijvoorbeeld in een natte Hollandse zomer.”

Jonge grond

HAK wil zoveel mogelijk van haar groenten, peulvruchten en fruit telen binnen een straal van 125 kilometer van de fabriek in het Noord-Brabantse Giessen. Op die manier kan de kwaliteit maximaal worden bewaakt en maken de groenten minder kilometers van grond tot consument, wat duurzamer is. Schoondijke ligt weliswaar net iets verder weg, maar Zeeuws-Vlaanderen is volgens directeur Ben Thomaes van peulvruchten- en bonenspecialist Termont en Thomaes ‘uiterst geschikt’. ,,We hebben hier heel vruchtbare ‘jonge’ grond, die nog maar paar honderd jaar bestaat. Daarnaast is de zee nooit ver weg, waardoor de temperaturen gematigd zijn met tegelijkertijd veel zonneschijn.”

Verdriedubbeld