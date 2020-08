Kies van prehistorische mammoet uit Terneuzen wordt in 3D gescand bij Toonbeeld

Reuzenrad en dagelijkse lichtshow moet toeristen weer naar Cadzand trekken

19 augustus CADZAND - In navolging van de badplaatsen Scheveningen en Egmond aan Zee heeft Cadzand vanaf zaterdag ook een reuzenrad. Het 22 meter hoge rad blijft nog zeker tot het stormseizoen staan en elke avond is er een lichtshow te zien vanaf de strekdam. Met dit plan hoopt ondernemersvereniging TOP haar leden te steunen in deze moeilijke tijden.