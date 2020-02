Kiek Ze Goan geeft alleen maar liefde tijdens stormachtig carnaval: ‘All you need is alaaf!’

CLINGE – Regen, de carnavalswagen die op zaterdag in Clinge niet mee mag rijden door felle rukwinden en de optocht in Hulst die op zondag helemáál niet doorgaat. De elf vrouwen van Kiek Ze Goan maken er het beste van en geven alleen maar liefde met carnaval: ‘All you need is alaaf!’

Schaaltjes vol met glitters en hartjes staan zaterdag gerangschikt op de keukentafel. In opperste concentratie worden die op elf gezichten geplakt. Tussendoor wordt er gekletst, nog gauw een krentenbol gegeten en een kop thee gedronken. Het is twaalf uur ’s middags en druk in de keuken van de familie Bonte in Clinge: het is het - heel georganiseerde- epicentrum van de carnavalsgroep Kiek Ze Goan.

Thermokleding

De vereniging, die alleen maar uit dames bestaat, is gloednieuw. Het jongste lid is 14 en de oudste is 56. Voorzitter Monique Stevens: ,,En allemaal zo zot als een deur.” Een aantal van de vrouwen zat voorheen bij de Clingse carnavalsvereniging Nooit Gedacht. Toen de vereniging vorig jaar ophield te bestaan, besloten Wanda Loos en Simone Bonte om zelf een vereniging te beginnen. De twee vriendinnen zijn carnavalsveteranen, ze lopen al sinds hun zesde mee in optochten en zijn op alles voorbereid. Wanda: ,,We hebben thermokleding, handschoenen en goede loopschoenen.”

De optocht is voor hen een belangrijk deel van carnaval. ,,De sfeer er omheen is leuk", legt Wanda uit. Naast Monique (56), Wanda (26) en Simone (26) doen Simone's moeder Chantal Bonte (55), Anne Meerschaert (24), Hera Bollaert (42), Marian van Damme (54), Demi (14) en moeder Joyce Warrens (46) en Jaimy (17) en moeder Petra Bracke (46) mee. Monique: ,,Allemaal uit Clinge!” Jaimy en Petra doen voor het eerst mee. Jaimy: ,,Het is best spannend, maar vooral leuk.”

Geen wagen in optocht

Al maanden zijn de dames bezig met de voorbereidingen. ,,We hebben een kledinggroep, een bouwgroep en dansgroep", vertelt Wanda. Het thema is ‘All you need is alaaf.’ Alles klopt, tot in de kleinste details. Van de wagen tot de outfits en de hartjes die worden uitgedeeld aan de toeschouwers. Het loopt zaterdag allemaal net even wat anders dan gepland. De groep heeft eerder die ochtend gehoord dat hun zelfgebouwde wagen niet mee mag in de optocht van Clinge. In heel de gemeente Hulst mogen grote én kleine wagens die getrokken worden door een tractor of auto niet meedoen, vanwege de felle rukwinden.

Volledig scherm Wanda (links) en Simone (r) brengen met grootste precisie de schmink en hartjes aan. De twee vriendinnen namen het initiatief voor Kiek Ze Goan. © Camile Schelstraete

Het is niet te merken aan de sfeer in de groep. ,,Het is jammer, maar niet zo erg dat we in tranen uitbarsten. We doen mee voor de leut”, zegt Monique. ,,Voor de grote bouwers, die echt dag en nacht aan hun wagen hebben gewerkt, is het heel erg.” Ze laat het resultaat zien, dat tevergeefs staat te wachten in de schuur: een vrolijke wagen die één en al liefde en creativiteit uitstraalt. De vrouwen zijn zo te zien erg handig. Simone, nuchter: ,,We doen dat gewoon.” De wagen zou getrokken worden door een open eend, maar die rijdt nu gewoon mee.

Popelen in de regen

Het is inmiddels tien voor half twee. Nog even plassen en de laatste details aan de kleding regelen: ,,Wie heeft er een veiligheidsspeld?” Buiten wordt de eend gestart. Die ronkt en valt daarna stil. De groep valt ook even stil. Het zal toch niet...? Even later klinkt er weer geronk uit de schuur en komt de eend naar buiten getuft. Na een fotosessie bij de auto, loopt de groep naar de Kijkuitstraat om op te stellen. Naast de harde windvlagen, begint het steeds harder te miezeren. De groep lijkt het niet eens te merken. Ze doen hun dansje alvast en staan te popelen om te beginnen. Voorzitter Monique deelt ondertussen koekjes uit. Even later zet de stoet zich in beweging. Weg zijn ze, dansend de 's-Gravenstraat in.

Zondagmiddag staat de optocht in Hulst op het programma, maar 's ochtends krijgt de vereniging te horen dat de stoet niet doorgaat vanwege het slechte weer. Ook de optochten in Lamswaarde en Sas van Gent gaan niet door. ,,Een juiste beslissing”, zegt Monique. ,,En vanavond gaan we gewoon met zijn allen eten in Hulst en daarna naar de prijsuitreiking bij 't Spoor 011.” En volgend jaar? ,,Dan doen we gewoon weer mee.”

Volledig scherm De dames van Kiek ze Goan tijdens de optocht. © Camile Schelstraete