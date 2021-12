Kezand, Sinte Pier, Wòstburg, Bresjes. Heel Sluis op de been tegen ruimere toeristische verhuur

Krappe meerderheid

Al jaren maken burgers en dorpsraden van kernen in de gemeente Sluis zich zorgen over het massaal opkopen van huizen door investeerders. Desondanks is er een krappe meerderheid in Sluis voor het verder loslaten van de regels voor toeristisch verhuur. 468 bezwaarschriften, voor het grote merendeel voor een maximum van zestig dagen verhuur per jaar brachten de politiek niet op andere gedachten. Het onbegrip is groot, bleek zondag op de Sluise markt.