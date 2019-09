Kever van halve centimeter doodde al duizend bomen in Clingse bossen

Ontsnapte wallaby uit Eede na drie weken teruggevon­den in België. ‘Ik had niet verwacht dat hij nog leefde’

14:50 EEDE - Frits Termote is opgelucht. De 1-jarige wallaby die op 12 augustus ontsnapte is gisteren levend teruggevonden in België. Hij hoopte wel dat het dier gevonden zou worden, maar had niet meer verwacht dat het beestje nog leefde ,,Hij is sterk vermagerd, maar verder is er niets mee aan de hand.”