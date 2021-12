Ketchie komt overal, van Het Torentje tot hartje Luzern

Keizer runt sinds 2013 zijn eigen bedrijfje: De Ketchupfabriek. Al gauw combineerde hij zijn passie voor fotografie met reclame voor zijn ambachtelijk gemaakte ketchup. ,,Ik heb geen groot reclamebudget, dus je moet creatief zijn. Toen ik ermee begon, was iedereen in de ban van selfies. Maar als ik ergens een hekel aan heb, is mezelf fotograferen. Ik kiek liever natuur- en straatbeelden. Zo kwam ik op het idee om altijd een flesje ketchup in het beeld te zetten. In zwart-wit foto's, waar ik een liefhebber van heb, laat ik dan wel de ketchupfles in kleur. Die springt er dan goed uit.”