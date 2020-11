Kerstpakket komt dit jaar aan huis, met de persoonlijke complimenten van de baas

Terneuzen komt met corona-steunfonds voor lokale culturele voorzienin­gen

24 november TERNEUZEN - Lokale culturele voorzieningen in de gemeente Terneuzen kunnen een beroep doen een speciaal corona-steunfonds waarvoor ruim 367.000 euro beschikbaar is. Tot 31 december kunnen aanvragen worden ingediend. Of er veel verzoeken zullen komen, is nog afwachten.