Kerstengelen vliegen vanaf vandaag door de gemeente Sluis

Ontmoetingscentrum JOTA in Oostburg en stichting Dementievriendelijk Sluis nemen samen het initiatief voor het kerstengelenproject. Er hebben zich tot nu toe dertig engelen uit heel de gemeente gemeld, die in totaal bij 53 mensen langs gaan, vertelt Linda van de Velde-Corthals van de stichting Dementievriendelijk Sluis.

Ongezien op pad

Het idee is om ongezien iets opbeurends te bezorgen, bij mensen die een opsteker kunnen gebruiken. In de vier donkere weken voor kerst gaan de engelen elke week ongezien op pad. ,,Wat ze maken of geven, mogen ze helemaal zelf weten.” De attentie kan een kaartje zijn, een gedichtje of een klein cadeautje. ,,Het hoeft geen geld te kosten en kan ook iets heel kleins zijn, zoals een versierd theelichtje.”

Nog meer engelen gezocht

De kerstengel bepaalt zelf wie hij of zij verrast en aanmelden kan nog steeds. ,,We hopen dat meer mensen alsnog aansluiten, om iemand een geluksmomentje te geven”, zegt Linda. ,,Kijk gewoon eens in je eigen buurt, wie wat extra aandacht kan gebruiken.” Een hart onder de riem kan op allerlei vlakken van toepassing zijn: ,,Iemand die ziek is of iemand mist, een mantelzorger die voor iemand met dementie zorgt of ondernemers die het bijvoorbeeld moeilijk hebben vanwege corona.”