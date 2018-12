Kerstcadeautje voor Sluise minima: kinderen tot 18 jaar krijgen identiteitsbewijs van gemeente Sluis

De wethouder en de hele Sluise gemeenteraad omarmen het PvdA-voorstel . Een identiteitsbewijs kan in sommige huishoudens een grote uitgave zijn en is verplicht vanaf veertien jaar, beargumenteren de sociaaldemocraten. Thuiswonende kinderen tot en met achttien jaar die in armoede leven, zouden het identiteitsbewijs daarom van de gemeente Sluis gratis moeten krijgen. Een voorwaarde is dat er thuis minder dan 130 procent van het sociaal minimuminkomen te besteden is.

Wethouder Chris van de Vijver is enthousiast over het plan. ,,We gaan dat met liefde uitvoeren en de pasfoto's betalen we ook. Daar is dekking voor, we kunnen dat opnemen in het kindpakket.” Uit het zogenoemde kindpakket van gemeenten worden onder meer noodzakelijke spullen voor school vergoed, via stichting Leergeld. De wethouder legt het plan ook voor aan Hulst en Terneuzen.