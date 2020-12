Kerstboom met ballen op grote hoogte

Inspraak over toekomstvi­sie Hoek toch niet zo goed verlopen, omwonenden verrast door keuze bouwloca­tie nieuw dorpshart

12 december HOEK - Een ‘foutje’ bij de inspraak over de toekomstvisie voor Hoek kan wel eens grote gevolgen hebben. Op een beslissend moment zijn bewoners niet geraadpleegd over de plek waar de nieuwbouw voor onder meer basisschool De Driesprong en het dorpshuis moet komen, braakliggende grond in wat woonwijk Windlust 2 zou moeten worden.