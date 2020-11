Kerstbomen al volop verkocht, nog voor Sinterklaas er is. ‘Mensen willen gezelligheid vanwege corona’

POLLHULST - Traditie gebiedt dat we in Nederland pas aan Kerst denken zodra Sinterklaas zijn hielen gelicht heeft. Maar 2020 is een zot jaar en daarom kopen we kerstbomen nog voor de Sint is aangekomen.