Kermiskinderen volgen excellent onderwijs in de Rijdende School

Klein clubje is heel relatief. Stichting De Rijdende School is in Terneuzen aanwezig met de Prins Willem-Alexanderschool; een grote wagen waar maximaal een dozijn kinderen naar school kunnen gaan. De stichting geeft les aan basisschoolkinderen van kermissen en circussen en beschikt ook over kleinere wagens voor maximaal vier kinderen. Zo nodig kan er ook van achter het beeldscherm les worden gegeven. Het is maatwerk. ,,We hebben ondersteunend personeel in Geldermalsen die de planning maakt. Aan de hand daarvan weten wij waar we moeten zijn. Zonder die mensen zou het echt niet gaan.''