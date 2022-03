Kerkjes en podia staan te trappelen. Na ‘rampzalige lockdown’ klinkt er eindelijk weer muziek

Kerken en dorpshuizen stromen vanaf komend weekend weer vol na de gedwongen coronapauze. De Grote Kerk in Groede had afgelopen weekend al de primeur, met een klassiek concert van violiste Tosca Opdam en pianist Victor Stanieslavsky. ,,Er waren veertig mensen. Dit duo stond een dag later in het Concertgebouw in Amsterdam, dus het was niet zomaar een concert”, vertelt Thijs Soeting, voorzitter van de stichting Grote Kerk Groede. Het kerkje kan de inkomsten goed gebruiken. ,,De lockdown was voor ons rampzalig.”