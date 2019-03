Kerkgangers in de kou door nestelende ooievaar

Edwin en Mariska uit Vogelwaar­de tien keer slachtof­fer van brandstich­ting: ‘Hopelijk kunnen we nu eens genieten’

14:47 VOGELWAARDE - ,,Eindelijk, gerechtigheid.” Het was donderdag de eerste gedachte van Mariska Goos uit Vogelwaarde, toen de politie bekendmaakte drie mannen te hebben opgepakt voor veertig branden. Bij Mariska en partner Edwin is in totaal tien keer brand gesticht of een poging daartoe gedaan.