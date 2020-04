Kerken zijn gesloten, maar de diensten gaan door, ‘zo blijven we met elkaar verbonden’

Saskia woont in België waar ze eerder als predikant werkte in Aalst, Geraardsbergen en Lede. Pas sinds september is ze in deeltijd werkzaam in Hoek. Zeeuws-Vlaanderen is een vertrouwde omgeving voor haar. ,,Op m'n vijfde ben ik in Terneuzen komen wonen. Mijn vader ging bij Dow werken.” Met de auto is ze deze zondagochtend gekomen uit haar woonplaats Lede, iets ten oosten Aalst. De Belgische grens mag gesloten zijn, Saskia mag erdoorheen met een werkgeversverklaring van de kerk.