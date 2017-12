Kerk verkocht: alles moet weg

TERNEUZEN - De takkenschaar gaat voor twee euro naar Breskens, het projectiescherm naar Hoofdplaat en de landkaart van Israël naar Vlissingen. De Opstandingskerk aan de Bellamystraat in Terneuzen is verkocht en alles moet weg.

Chris Ollebek is een van de vrijwilligers die de laatste leegverkoop begeleidt. Rommelmarkt, staat er op zijn vest. ,,Dat is vanwege de rommelmarkt in de Goede Herderkerk'', lacht hij. ,,Maar dit is ook wel een beetje een rommelmarkt. Heel veel is er niet meer over. Het meeste is al via internet verkocht. Gemeenteleden hebben dat via Markplaats en zo gedaan. Dat werkt echt heel erg goed.''

Het was een protestantse kerk. Hier dus geen wijwatervaatjes, biechtstoelen of heiligenbeelden. Louter praktisch spul. Op tafels in de ruimte waar ooit ook de Rooms Katholieken kerkten, ligt nog van alles uitgestald. Lampen in allerlei maten, bezems, harken, een doos vol nummers voor het psalmbord, Bijbels en liedboeken. Het dozijn groene nooduitganglampjes wordt als partij verkocht.

Of de elektrische typemachine en de oude computerschermen nog een nieuw thuis zullen vinden is maar de vraag. Het orgel is ook nog niet verkocht. ,,We hebben goede hoop'', zegt Ollebek. ,,Een Poolse orgelbouwer heeft interesse.''

Een mooie of opvallende kerk was het niet. Een gebouw waar je wel jaren langs kunt rijden zonder er een kerk in te herkennen. ,,Hij zal wel tegen de vlakte gaan. Het is een kerk uit de jaren zeventig. Gebouwd met een klein budget en dan krijg je geen kathedraal. Maar voor de mensen is het toch anders. Het is toch emotioneel als je hier getrouwd bent of wanneer je kinderen hier gedoopt zijn. Voor heel veel mensen zitten er hier toch herinneringen aan het gebouw vast.''