Kerk Biervliet twee keer propvol voor Harmonie én Sanne Pronk

Haar populariteit straalt ook af op de muziekvereniging. Maar het plan om dit jaar hits uit musicals als We will rock you, Soldaat van Oranje en Gloria Estefan ten gehore te brengen stond al overeind, ver voor de uitnodiging aan Sanne Pronk om naar de PKN-kerk in Biervliet te komen. Donateurs van de Harmonie kregen als eersten de gelegenheid om toegangskaarten voor de concerten te bemachtigen. Secretaris Marleen Boekhorst: ,,Die actie sloeg zo aan, dat we vrijwel direct door onze kaarten heen waren. We kregen er zelfs nieuwe donateurs.”