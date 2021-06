Kees (85) regelt zelf defibrillator voor zijn straat in Terneuzen: ‘Ik heb drie keer een hartinfarct gehad’

,,Ik heb zelf drie keer met een hartinfarct in het ziekenhuis gelegen en dan blijft dat maar in je hoofd zitten. Pas was ik in de Lidl, waar een man een hartinfarct kreeg. Die man bleef echt lang op de grond liggen voor er hulp kwam”, vertelt Kees Klapthor. Defibrillatoren, waarmee in noodgevallen iemands hartritme weer hersteld kan worden, zijn er in de omgeving wel. Eén bij het Lodewijkcollege en een bij de Albert Heijn. ,,Maar die zijn ’s nachts niet beschikbaar.” Dus regelde hij een AED (Automatische Externe Defibrillator) voor de eigen wijk.