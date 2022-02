Kattenvrouwtje Laurine schrijft ‘sprookjes’ over Poes Mientje

De Bressiaanse auteur Laurine Vandepitte (69) legde haar ziel en zaligheid in haar nieuwste ‘sprookjesboek’ over haar favoriete dieren die haar al haar hele leven fascineren: katten. Als zelfverklaard ‘kattenvrouwtje’ (ze had er ooit zeven) bestudeerde ze het gedrag van de pluizenbollen. Die kennis, een flinke dosis fantasie, liefde voor haar streek én haar eigen tekeningen verwerkte ze tot de verhalenbundel De Vrolijke Avonturen van Poes Mientje. De dertig verhalen zijn volgens Vandepitte heus niet alleen voor de jonge kinderen geschreven. ,,Wat is er leuker dan voor het slapengaan, nog even een verhaaltje voor te lezen aan de kleintjes en daarna stiekem in je uppie verder te lezen?”