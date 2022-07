Kastelen bouwen van Lego, een leukere geschiedenisles is er niet

UPDATE 17.28 Brandweer krijgt onder snikhete omstandig­he­den brand in zonnepark Sas van Gent in twee uur onder controle

SAS VAN GENT - In Zonnepark Sas van Gent-Zuid in Sas van Gent heeft dinsdagmiddag brand gewoed in het gras onder de zonnepanelen. Na twee uur had de brandweer het vuur in het park van Shell onder controle.

19 juli