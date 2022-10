Kasseistrook Clinge een half jaar na heropening weer overwoekerd, hoe komt dat en is er een oplossing?

Brugse zwanenpopu­la­tie in twee jaar tijd gehalveerd: “Als er nog elf zwanen sterven, daalt er vloek neer over Brugge”

De bekende zwanen op de Reien in Brugge zijn getroffen door vogelgriep. Acht dieren overleden al en daardoor zijn ze nog maar met 62. Een halvering in amper twee jaar tijd. Volgens een eeuwenoude legende mogen er in Brugge nooit minder dan 52 zwanen rondzwemmen. Anders zou er een vloek over de stad neerdalen. En die ondergrens komt nu plots gevaarlijk dichtbij. “We zullen er alles aan doen om de legende in ere te houden en dus meer dan 52 zwanen te houden”, klinkt het.

28 september