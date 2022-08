Kapster Wilna uit Terneuzen ruimt haar schaar na 57 jaar permanent op: ‘Op de kleuterschool knipte ik al pony’s’

Ze verlaat haar Vestzaakje in een van de drie seniorenflats De Veste aan het Oostelijk Bolwerk met pijn in het hart, maar weloverwogen. Wilna is 70, het is tijd om andere dingen te gaan doen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de Terneuzense knipt al haar hele leven. Miljoenen krulspelden zette ze, de laatste 22 jaar vooral in ontelbare grijze haren. ,,Ik heb altijd zoveel liefde voor dit vak gehad. Als ik mijn leven opnieuw zou moeten leven, zou ik het precies doen zoals ik het nu doe.’’