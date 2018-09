Kapitein weigert voedsel voor bemanning Russisch schip in Terneuzen, inspecteur: 'Toestand aan boord is ernstig'

'Ernstig'

De Kuzma Minin ligt sinds 15 mei vast in Terneuzen, nadat er door schuldeisers beslag op is gelegd. De ITF is vorige week pas over de situatie aan boord ingeseind door de Koninklijke Marechaussee in Terneuzen. ITF-inspecteur Mol noemt de toestand aan boord 'ernstig'. Die kan nog ernstiger worden, want er is nog slechts voor twintig dagen brandstof aan boord.