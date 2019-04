Kapitein Rooiboskanaal bijna open

In ruim een halfjaar is het uitgegraven om de Middensluis (rechts bovenin de foto) tot in 2021 bereikbaar te houden tijdens de bouw van de grote Nieuwe Sluis bij Terneuzen. Vooral voor de binnenvaart is dat belangrijk. Maandag 6 mei is de officiële opening van het kanaal aan boord van rondvaartboot Denick II. Eregast is Maikel Harte, voorman van feestband de Lamaketta's en geestelijk vader van Kapitein Rooibos.