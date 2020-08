Kapellebrug krijgt hotel voor werknemers van havengebied Antwerpen

Na jaren van stilstand is er een nieuwe toekomst voor het onafgebouwde hotel aan de Gentsevaart in Kapellebrug. De initiatiefnemer is Jo van Moer, de eigenaar van Van Moer Logistics in het Belgische Zwijndrecht. Van Moer is bekend in de streek, het transportbedrijf heeft verderop aan de Gentsevaart een terrein in gebruik waar buitenlandse chauffeurs van het bedrijf kunnen overnachten.