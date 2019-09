Kanaal Gent-Terneuzen zo gezond als een vis, maar chemische toestand is slecht

Ataneres Ensemble verbeeldt op Festival Zeeuwsch- Vlaanderen 75 jaar vrijheid met tien thema’s: van massacre tot Mickey Mouse

10:00 Thema van het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen 2019 is 75 jaar vrijheid. Driekwart eeuw zonder oorlog in het Westen. Wat gebeurde er in de afgelopen decennia? Het Ataneres Ensemble zal zaterdag in Westdorpe het geheugen opfrissen met Music, Movies en More.