Kan hij het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen redden?

SLUIS - Een absolute zwaargewicht moet het proces rond de veranderingen in het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen gaan trekken. Dat vinden bestuurders in de gemeente Sluis. Genoemde namen: Jeroen Dijsselbloem, Jet Bussemaker en Diederik Samson.

Het verhaal van de problemen rond het voortgezet onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen is inmiddels bekend. Op heel korte termijn is geld nodig om het Zwin College in Oostburg en daarna ook het Reynaertcollege in Hulst te redden. Een 'Taskforce' kwam met een financieel en bestuurlijk reddingsplan. De Rede en het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen fuseren, en de overgebleven scholen komen onder één overkoepelend bestuur. Daarnaast zijn op korte termijn onderwijskundige vernieuwingen nodig.

Alles bij elkaar kost dat in vier jaar tijd zo'n 22 miljoen euro. Vooral het Rijk draait daarvoor op, maar ook de gemeenten Sluis, Terneuzen en Hulst, en de provincie doen een duit in het zakje. Die Zeeuwse overheden zijn inmiddels akkoord, en woensdag stelt ook de Tweede Kamer geld beschikbaar.

Transitieplan

Het werk van de genoemde taskforce zit er inmiddels zo goed als op. Per 1 januari gaan de schoolbesturen aan de slag met de voorbereidingen van de bestuurlijke fusie en het opstellen van een 'transitieplan'. Daarin komt te staan welke veranderingen er op onderwijskundig gebied nodig zijn om alle scholen ook in de toekomst te behouden. De financiële overheidssteun is immers maar voor vier jaar: daarna moeten de scholen de eigen broek ophouden. Grote veranderingen zijn dus op korte termijn nodig.

Bij het opstellen van dat vernieuwingsplan krijgen de scholen de komende één tot anderhalf jaar hulp van een 'interim-bestuurder'. En - vanwege het 'nu of nooit-gehalte' van het plan - dat moet 'een zwaargewicht' zijn, met veel ervaring en draagvlak bij alle partijen, zeker in Den Haag, zo luidt de mening van raadsleden in Sluis en van de Sluisse wethouder Jack Werkman. Die zei zelf te denken aan 'iemand als Jeroen Dijsselbloem'. De PvdA had ook al een lijstje namen klaar: raadslid Robert Evers opperde Jet Bussemaker, Diederik Samson en oud-staatssecretaris Annelies Verstand, afkomstig uit Oostburg.