Kamerdebat over de tol: ‘Lossen we het onrecht van Zeeuws-Vlaanderen vandaag op?’

Zeeland verdient zo snel mogelijk een tolvrije tunnel, betoogde SP-Kamerlid Cem Laçin woensdag tijdens het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Zeeuws-Vlamingen en Zeeuwen betalen 150 tot 200 euro per maand om aan de overkant te gaan werken. Dat moet over zijn.”

In 2021 alvast tolvrij

Samen met PvdA’er Van Dijk heeft hij een voorstel ingediend om de tunnel in 2021 alvast tolvrij te maken, zodat volgend jaar een definitieve oplossing kan worden gevonden. Van Dijk: ,,Laten we een einde maken aan de onrechtvaardigheid in Zeeland. Het is de enige regio in Nederland waar tol wordt geheven. Laten we dat onrecht nu oplossen. In coronatijd werd de grens met België gesloten en hadden de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen helemaal geen alternatief meer. De tol heeft niet alleen economische gevolgen, maar ook sociale.”