Kamer grijpt in: boer mag gewasbeschermingsmiddelen toch op voorraad houden

Een amendement dat was ingediend door de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Maurits Von Martels (CDA) heeft daarvoor gezorgd. Het kreeg brede steun in de Kamer. Landbouworganisatie LTO Nederland is blij dat politiek Den Haag heeft geluisterd naar de praktische bezwaren die aan een verbod kleven.

Niemand gebaat bij verbod

Eerder waarschuwde Joris Baecke, LTO-bestuurder met portefeuille ‘gezonde planten’ en akkerbouwer in Nieuw Namen, al dat het verbod de teler onnodig op kosten zou jagen. Ook het milieu zou onnodig worden belast. Baecke is blij dat het wetsartikel is ingetrokken. ,,Met het verbod was niemand gebaat. De teler zou eerst opdraaien voor de afvoerkosten om de desbetreffende middelen vervolgens opnieuw te moeten aanschaffen. Om nog maar niet te spreken over de administratieve lasten en de ongewenste situatie om nog meer partijen inzage te moeten geven in hun bedrijfsgegevens.”