Kaiser Chiefs komen naar Vestrock in Hulst

Golfter­rein De Woeste Kop in Axel is bijna up-to-da­te

8:23 AXEL - De renovatie van een aantal voorzieningen bij golfvereniging De Woeste Kop in Axel is in een ver gevorderd stadium. Zo is het clubhuis helemaal vernieuwd en is er een extra loods gebouwd voor de opslag van buggy’s en golftassen.