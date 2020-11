Kaalslag horeca dreigt, vaste lasten niet op te brengen

Molen Biervliet ontmanteld om in volle glorie terug te kunnen keren

12 november BIERVLIET - Het is gelukt, molen De Harmonie in Biervliet is donderdagochtend ontmanteld. Het was in een handomdraai gebeurd. De eerste stap naar herstel van het voor Biervliet beeldbepalende Rijksmonument is gezet.