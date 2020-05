Jurrian Wijffels: Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg

,,Ik ben buiten het dorp IJzendijke opgegroeid. Thuis had ik altijd dieren om me heen zoals paarden, honden, poezen. Samen met mijn oudere broer en zus kon ik me goed amuseren door veel dingen samen te doen zoals paardrijden en tennissen. Het voorjaar, de zomer en het najaar was de leukste tijd van het jaar, omdat je dan veel dingen buiten kon ondernemen. De wintermaanden waren wat meer ‘saai’, omdat alles buiten in een winterslaap ondergedompeld was. Kortom het was een onbezorgde tijd waar ik met veel fijne herinneringen aan terugdenk.”