Juriste uit Zaamslag in verdedigingsteam van Wikileaks-oprichter Julian Assange

Eigenlijk wilde Adam na haar eindexamen aan het toenmalige Zeldenrust College in Terneuzen naar de dansacademie in Tilburg. maar het werd een rechtenstudie in Amsterdam. Dat klinkt niet als een roeping maar, zegt ze: ,,Ik heb altijd een passie gehad voor rechtvaardigheid.”

Die passie bepaalt haar keuzes. Een baan als advocate ondernemingsrecht in het Australische Sydney verruilde ze voor promotieonderzoek aan de universiteit van Melbourne. Daar bestudeert gerechtelijke dwalingen en met name valse bekentenissen. Een logisch vervolg op haar activiteiten in Sydney, waar ze met de uit Maastricht afkomstige Celine van Golde het Not Guilty-project opzette.

,,Ik kom op voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opstaan", legt Adam uit. ,,Als je ziet wat er in Amerika gebeurt en in andere landen dreigt, dan is nader onderzoek hard nodig."