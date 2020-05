Jumbo-medewerkster is overvaller te snel af; politie zoekt blanke man met grote neus

Klooster­zan­de hoopt op start jeugdsoos in september

13:43 KLOOSTERZANDE - Kloosterzande is zo goed als klaar voor de komst van een jeugdsoos. Vijftien vrijwilligers hebben zich gemeld en er is geld om spellen aan te schaffen. ,,We hopen dat we in september van start kunnen gaan", zegt dorpsraadvoorzitter Robert Asselman.