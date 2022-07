Juf Nicole neemt op haar hoogtepunt afscheid van de Moerschans in Hulst

,,Net als een sporter neem ik afscheid op mijn hoogtepunt. Want echt, ik ga nog met veel plezier en enthousiasme naar de school toe”, licht Nicole haar afscheid toe. Geboren en getogen in Absdale volgde ze na de lagere en middelbare school de onderwijsopleiding op de Pedagogische Akademie in Breda. Toen ze net twintig jaar was, kreeg ze een aanstelling op de Moerschans. Met haar passie, de zorg voor de kinderen, heeft Nicole in alle groepen van 3 tot en met 8 les gegeven. Als manusje van alles nam ze later ook de muziek- en handwerklessen van alle klassen op zich.