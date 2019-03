Jubileumeditie Wilhelminatocht Eede vanwege voorspelde storm afgelast

‘Bij Robèrt... van Beckhoven’ smaakt alles goed

9 maart TERNEUZEN - De voorstelling werd verplaatst van de avond naar de middag, vanwege de finale van Wie is de Mol. Maar dat mocht de pret niet bederven. Tweehonderd mensen werden deze middag verwend door Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven in het Scheldetheater in Terneuzen.