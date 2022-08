Jubileumeditie Lange Strangetocht langs zestien West-Zeeuws-Vlaamse strandpaviljoens

De start is bij strandpaviljoen De Zeemeeuw in Retranchement. Vanaf daar lopen de deelnemers langs alle zestien strandpaviljoens die de West-Zeeuws-Vlaamse kust rijk is. De paviljoens doen dienst als stempelpost, maar er is ook van alles te beleven. Of het nu ludiek, artistiek, sportief of muzikaal is. Uiteraard kunnen de wandelaars er iets eten en drinken.