Jubileumboek Weitjerock: 'Het begon als een stoute jongensdroom'

Bij een jubileum hoort een boek, vonden de organisatoren van Weitjerock. En dus wordt zaterdag het werk '10 edities Weitjerock' gepresenteerd. Het is van de hand van Karlijn de Splenter (tekst), Corinne Lecluyse (ontwerp) en Peter van Hanegem (coördinatie).

Ode

Het vlot geschreven boek, voorzien van heel veel foto's, is een ode aan alles wat van Weitjerock zo'n succes maakt: de bijzondere mix van lokale kleinschaligheid en een meer professionele organisatie, die met een aardig budget en relatief grote bands werkt. En dus gaat het boek in op de komst van bekende namen als Bettie Serveert, Will and the People en De Jeugd van Tegenwoordig, maar wordt ook uit de doeken gedaan hoe een lokaal bekende IJzendijkenaar een nachtje in Torentijd moet doorbrengen omdat hij een kinderfiets heeft gestolen. Nou ja, gestolen... de man moest plassen, besloot dat thuis te doen en pakte, niet geheel nuchter meer, de eerste de beste fiets die voorhanden was...

Veel van de anekdotes ontstonden dankzij uitbundige bierconsumptie. Maar voor het mooiste achtergrondverhaal moeten we terug naar de eerste editie, in 1999. Het plan van vier jonge IJzendijkenaren voor het houden van een festival loopt eigenlijk spaak, omdat de gemeentelijke vergunningen niet rond komen. Ze besluiten er dus maar een 'tuinfeest' van te maken, met zes lokale bands op een boerenkar. Kaarten - eten en drinken inbegrepen - worden alleen vooraf verkocht, zodat er geen contant geld in omloop is als de politie zou komen controleren. En de naam verandert van het aanvankelijk gekozen Weiderock in Weitjerock. Het is immers 'maar' een tuinfeestje...

Doorstart

In het boek is, net als in de praktijk, een scheiding aangebracht tussen de 'oude' edities en de nieuwe serie. Het 'oude' Weitjerock stopt immers na vijf edities. Acht jaar later tekent een grotendeels nieuwe groep organisatoren voor een doorstart. Sommige dingen blijven hetzelfde, zoals de locatie - de Krabbegatweg - en de datum: de laatste zaterdag van juli. Maar het festival gaat vooral met de tijd mee: de 'kneuterigheid' uit de beginjaren, zoals de organisatoren het zelf noemen, is eraf. Op voortvarende wijze wordt ingezet op groei: in enkele jaren tijd groeit het evenement uit tot een begrip in de regio, met - vorig jaar - 3300 bezoekers, onder wie veel complete gezinnen. Ook het absolute dieptepunt, het afgelasten van de editie van 2015 wegens noodweer, brengt daar geen verandering in.

Weitjerock vindt inmiddels plaats aan de Mauritsweg. Daar vindt op 28 juli ook de elfde editie plaats. Absynthe Minded, Pip Blom en The Van Jets zijn al vastgelegd, de rest van de line-up wordt zaterdag bekend gemaakt, na de presentatie van het jubileumboek. Dat gebeurt vanaf 19.30 uur in café La Porte d'Or. Het boek kost 17,50 euro en is te koop via Weitjerock.com en op verschillende locaties.